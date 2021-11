Libia: ex inviato Onu Williams, parti straniere tentano di realizzare propri interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le parti straniere stanno cercando di realizzare i propri interessi in Libia. Lo ha affermato l'ex inviato ad interim delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, in una dichiarazione alla stampa. Williams ha sottolineato che le Nazioni Unite dovrebbero concentrarsi sugli interessi del popolo libico che desidera andare alle urne. Williams ha richiamato l'attenzione sull'importanza che le Nazioni Unite pongano gli interessi del popolo libico al di sopra degli interessi di tutte le parti straniere che cercano di realizzare i propri interessi in Libia, insieme alla classe dirigente, che include attori politici, economiste e militari che stanno cercando solo di raggiungere i propri interessi. (Lit)