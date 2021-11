Libia: El Mangoush, collaborazione con Usa per consegna ricercati nell'attentato di Lockerbie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri nel governo di unità nazionale libico (Gun), Najla el Mangoush, ha confermato in un’intervista alla “Bbc” che la Libia potrebbe collaborare con gli Stati Uniti per l'estradizione di un uomo ricercato per l’attentato di Lockerbie del 1988, rilevando che "stanno arrivando risultati positivi" in merito al caso di Abu Ajila Mohamed Massoud. Al Mangoush ha dichiarato che il governo libico "capisce il dolore" delle famiglie delle vittime, ma "deve rispettare le leggi", aggiungendo che gli Stati Uniti e la Libia stanno collaborando. (Lit)