Libia: Dabaiba ordina a sette ministri di prendere misure a tutela dell'ambiente

- Il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha incaricato i ministri dell'istruzione, dell'Istruzione superiore, della Ricerca scientifica, della Gioventù, dell'Agricoltura, del Governo locale e dell'Ambiente di adottare le misure necessarie per preservare l'ambiente, a seguito della sua partecipazione alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Lana”, precisando che le istruzioni sono state indirizzate in una lettera inviata dal ministro di Stato per gli Affari di Gabinetto e dal Primo ministro ai ministri interessati. "Dopo aver raggiunto raccomandazioni che obbligano i Paesi a prendere misure e limitare l'aumento del pericolo riscaldamento globale ", secondo il testo della decisione. Le raccomandazioni impartite al ministro dell'istruzione prevedono l'inserimento nel programma educativo del tema dell'ambiente e della sua tutela, mentre le disposizioni al Ministro dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica prevedono l'attivazione dei dipartimenti ambientali. Le istruzioni prevedevano anche che i ministeri della gioventù, dell'agricoltura, del governo locale, dell'istruzione, dell'istruzione superiore, della ricerca scientifica e dell'ambiente di preparare un piano nazionale integrato per lanciare la campagna "Pianta un albero". (Lit)