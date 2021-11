Libia: procura incarcera alcuni funzionari compagnia petrolifera Noc per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura della Repubblica di Tripoli, in Libia, ha disposto la custodia cautelare di un membro del consiglio di amministrazione della National Oil Corporation, in attesa di indagine, con l'accusa di danneggiamento di fondi pubblici e abuso di potere. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale aggiungendo che procura ha anche incarcerato i direttori della sicurezza e degli affari amministrativi della Akakus Oil Company con l'accusa di abuso di potere e danneggiamento del denaro pubblico per vantaggi personali. La Procura della Repubblica ha aggiunto che le persone accusate di violazione della legge e di ottenimento di benefici in violazione di disposizioni di leggi e regolamenti sono state indagate per aver ottenuto benefici illeciti e falsificato atti d’ufficio con l'intento di ottenere vantaggi personali. (Lit)