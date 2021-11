Cop26: cinque arresti a seguito di una marcia di protesta a Glasgow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque attivisti del movimento Extinction Rebellion sono stati arrestati durante una marcia di protesta a Glasgow ieri 3 novembre, in occasione della Cop26. Come riporta l'emittente radio televisiva "Bbc", durante una marcia pacifica fuori dalla sede della compagnia energetica Sse, due attivisti hanno tentato di entrare nell'edificio. La polizia ha fatto sapere che altri arresti sono stati fatti a seguito di "aggressioni" agli agenti che sono stati aggrediti con dello spray sul volto. I manifestanti protestavano contro l'operazione di "greenwashing" ovvero l'ambientalismo di facciata delle grandi industrie, contro la quale in centinaia si erano radunati nel centro della città per dare il via alla marcia. L'assistente capo della Polizia scozzese Gary Ritchie ha affermato che i poliziotti colpiti dallo spray hanno ricevuto immediatamente soccorso e tornati subito dopo in servizio, descrivendo l'operazione come "molto efficace" e "molto ben pianificata". (Rel)