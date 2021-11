Imprese: Snam, obiettivi riduzione emissioni metano -55 per cento al 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam, in linea con il proprio continuo impegno per il contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti e nell’ottica del raggiungimento dell’annunciato obiettivo “net zero” al 2040, ha stabilito nuovi target di riduzione delle proprie emissioni di metano. L’obiettivo della società - si legge in una nota - grazie in particolare ai continui investimenti in nuove tecnologie Ldar (Leak Detection and Repair), è di ridurre le emissioni di metano del 55 per cento al 2025 su base 2015 (rispetto al precedente target di -45 per cento). Questo nuovo obiettivo è più ambizioso rispetto al target raccomandato dalla Oil and Gas Methane Partnership (Ogmp) 2.0 per il 2025.(Rin)