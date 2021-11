Reddito cittadinanza: Di Maio, al lavoro per migliorare "l'ultimo miglio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna lavorare sull’ultimo miglio del reddito di cittadinanza. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “24 Mattino”. “Non ho mai capito perché quando ci sono i falsi invalidi, si perseguono ma nessuno dice di annullare le pensioni di invalidità, mentre nel dibattito sul reddito di cittadinanza se ne chiede l’abolizione. Eravamo il Paese con il tasso di povertà più elevato in Europa”, ha detto Di Maio. “È giusto migliorarlo attraverso la legge di bilancio. È giusto dopo tre anni fare un tagliando e farlo funzionare meglio. Stiamo incrociando le banche dati per evitare le truffe, e che i centri dell’impiego incrocino domanda e offerta pe farli entrare nel mondo del lavoro”, ha aggiunto il ministro. “Ogni anno ci sono 15 miliardi di euro di truffe allo stato, il reddito è l’un per cento di questi imbrogli. All’inizio è stato disegnato come uno strumento per combattere la povertà e affidava alle regioni il compito di incrociare domanda e offerta: non sta funzionando quest’ultimo miglio. Nel mezzo sono caduti due governi e c’è stata una pandemia, quindi non c’è stato modo per migliorare quest’ultimo miglio”, ha spiegato. “Ora tutte le forze politiche hanno votato per rifinanziare il reddito. Ci sono oltre 3,5 milioni di persone che sfruttano il reddito per dare da mangiare ai loro figli”, ha ricordato Di Maio. (Res)