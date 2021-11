Afghanistan: Di Maio, decisi su non riconoscere governo dei talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta sull’Afghanistan l’Italia l’ha già fatta decidendo di non riconoscere il governo dei talebani in cui ci sono 17 persone nelle liste di Fbi o delle Nazioni Unite che sono riconosciuti come terroristi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “24 Mattino”. “Stiamo lavorando con le Nazioni Unite per fare in modo che non imploda lo Stato. Con l’Onu stiamo costruendo un meccanismo finanziario per non dare soldi ai talebani e ma fare comunque funzionare la macchina dello Stato. Con il solo aiuto umanitario non ci riusciremmo”, ha detto Di Maio. “Al G20 straordinario sull’Afghanistan abbiamo stabilito che, con un miliardo di euro dall’Ue, una parte cospicua di tutti gli interventi umanitari dovrà necessariamente riguardare le donne”, ha concluso il ministro. (Res)