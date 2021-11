Russia: "Bellingcat", numeri telefonici indagine avvelenamento Navalnyj sono di dipendenti Fsb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito di giornalismo investigativo "Bellingcat" ed il quotidiano indipendente russo "The Insider" hanno pubblicato estratti del procedimento penale relativo all'avvelenamento di Alekseij Navalnyj, nei quali emerge che i numeri di telefono delle persone coinvolte nelle indagini appartengono davvero agli agenti del Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb), come sempre sostenuto dallo stesso oppositore russo. Dalle carte si evince inoltre come sia stato possibile stabilire l'identità dei dipendenti, i dettagli delle telefonate, i numeri di telefono utilizzati e l'ubicazione delle stazioni di ascolto ottenendo informazioni dalle compagnie telefoniche Mts e MegaFon. (Rum)