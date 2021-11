Difesa: visita fine mandato di Vecciareli a Segredifesa, incontro con generale Portolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del suo mandato quale capo di stato maggiore della Difesa, il generale Enzo Vecciarelli ha fatto visita al segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale per gli armamenti. Come si legge in una nota, dopo gli onori militari, resi presso palazzo Guidoni nel comprensorio militare di Centocelle, Roma, il generale Vecciarelli è stato ricevuto dal generale di corpo d’armata Luciano Portolano, segretario generale, con il quale si è intrattenuto per un breve incontro e la firma del libro d'onore. Il generale Vecciarelli ha in seguito incontrato il personale di Segredifesa al quale ha espresso il proprio apprezzamento per l’eccezionale lavoro svolto dall’area tecnico-amministrativa del dicastero della Difesa. “Qui a Segredifesa state raggiungendo risultati epocali” ha detto il generale Vecciarelli, “come, ad esempio, i primi rapporti Government-to-Government con la Slovenia e l’Austria. Per questo l’Italia si pone come esempio anche per gli altri paesi alleati. Grazie per quello che fate e per come lo fate". Segredifesa è il massimo organismo tecnico-amministrativo della Difesa, che nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa. Il direttore nazionale degli Armamenti è responsabile del sistema di acquisizione dei mezzi militari e dell’implementazione della politica degli armamenti e, dunque, d’indirizzo dell’industria nazionale della Difesa. (Res)