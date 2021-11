© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervento dei vigili del fuoco del comando di Roma nel comune di Montelibretti, alle 23 circa in via Doria Riparia e via Ticino, per il distaccamento parziale di un muro di contenimento. I vigili hanno preventivamente interdetto l'accesso alle abitazioni a 22 nuclei familiari e chiuso l'istituto scolastico "Santa Maria". Tutta la zona è stata interdetta al traffico veicolare. Non risultano feriti. (Rer)