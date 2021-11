Mauritania: Commissario per i diritti umani riceve capo delegazione dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Commissario per i diritti umani, l'azione umanitaria e le relazioni con la società civile della Maurtiania, Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould Sidi, ha ricevuto ieri nel suo ufficio a Nouakchott, l'ambasciatore, capo della delegazione dell'Unione europea in Mauritania, Gwilym Jones. Lo ha riferito l'agenzia stampa mauritana “Ami”, affermando che durante l'incontro sono stati discussi i rapporti di cooperazione esistenti tra la Mauritania e l'Unione europea e le modalità per svilupparli e valorizzarli, soprattutto nelle aree legate all'intervento della Commissione. (Res)