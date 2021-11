Algeria-Marocco: parlamento algerino, sostegno ad azioni in risposta uccisione camionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due Camere del Parlamento algerino, Consiglio della nazione e l'Assemblea nazionale del popolo, hanno annunciato ieri il loro pieno coinvolgimento in ogni mossa intrapresa dallo Stato algerino sotto la guida del presidente Abdelmadjid Tebboune, comandante supremo delle forze armate e ministro della difesa nazionale "per difendere la nostra patria soprattutto dopo il barbaro attacco del governo marocchino contro cittadini algerini innocenti". Lo ha reso noto lo stesso parlamento in un comunicato nel quale ha condannato "l'attacco del Marocco che ha causato la morte di tre cittadini algerini in modo codardo, e utilizzando armi di precisione date da suoi nuovi alleati, che in precedenza avevano lanciato minacce all'Algeria dall'interno del Marocco durante le loro ripetute visite". La presidenza dell'Algeria ha accusato il Marocco di aver ucciso tre camionisti algerini sulla strada che collega Nouakchott, la capitale della Mauritania, alla città algerina meridionale di Ouargla, il primo novembre e minaccia misure ritorsive. (Ala)