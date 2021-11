Marocco: fonti sicurezza, nessuna nostra responsabilità nel raid contro camion algerini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fonte marocchina di alto livello ha negato che le Forze armate reali marocchine abbiano lanciato un raid su obiettivi civili o militari in Mauritania o in Algeria, in risposta all'accusa della presidenza algerina di aver ucciso tre cittadini colpendo i loro camion in un raid. La fonte ha anche sottolineato all'emittente televisiva saudita "Al Arabiya" che il raid aereo marocchino contro camion algerini diretti in Mauritania è un "caso inventato, che le autorità mauritane hanno precedentemente negato". La fonte ha aggiunto che "l'Algeria vuole creare una crisi sull'uso dei droni da parte delle Forze armate reali, che hanno sconvolto gli equilibri di potere". La Stessa fonte ha spiegato che: "Due camion algerini hanno attraversato un campo minato nella zona cuscinetto ed i loro autisti algerini trasportavano equipaggiamento militare per il Fronte Polisario". (Res)