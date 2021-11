© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale francese ha votato a favore della proroga dell'impiego del green pass al 31 luglio del prossimo anno, rivedendo la decisione del Senato, che aveva fissato la data al 28 febbraio. La Camera bassa ha approvato il testo con 147 voti a favore, 125 contrari e due astensioni. Il testo tornerà in Senato oggi, per poi tornare in ultima lettura all'Assemblea nazionale domani, 5 novembre. (Frp)