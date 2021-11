Milite Ignoto: Guerini, celebrazioni 4 novembre quest'anno assumono significato più rilevante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La festa delle Forze armate assume un significato ancora più rilevante per la ricorrenza del Centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo messaggio in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze armate. “Soldato senza nome, divenuto un simbolo per il nostro Paese, attorno al quale, come cento anni fa, gli italiani ancora si stringono, riconoscendolo come parte della propria identità nazionale. Insieme al Milite Ignoto rendiamo doveroso omaggio a tutti i Caduti per l’esempio luminoso che continuano a tramandarci”, ha detto Guerini. “Stringiamoci alle famiglie dei nostri Caduti, ai feriti in servizio e ai loro cari, con affetto e gratitudine, consapevoli delle sofferenze che molti ancora oggi sopportano”, ha aggiunto il ministro. (Res)