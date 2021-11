Credito: Commerzbank, utile da 403 milioni di euro nel terzo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nota “Handelsblatt”, l'istituto di credito ha ormai “digerito la maggior parte dei costi complessivi per la ristrutturazione”, che hanno raggiunto i 2 miliardi di euro. Nel terzo trimestre di quest'anno, gli accantonamenti per perdite su crediti sono diminuiti di oltre il 90 per cento a 22 milioni di euro. Per l'intero 2021, l'ammontare dovrebbe essere inferiore a 700 milioni di euro, in calo dagli 1,7 miliardi del 2020. Knof mira a un ritorno sul capitale di Commerzbank del 7 per cento entro il 2024. Tuttavia, diversi analisti prevedono che il risultato sarà del 5,1 per cento. (Geb)