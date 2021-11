Difesa: Guerini, celebrare 4 novembre significa riconoscere impegno Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Celebrare il 4 novembre non significa soltanto rievocare le gesta di quanti hanno offerto la vita per realizzare e difendere l’Unità d’Italia, per il bene della collettività nazionale e del Paese ma anche riconoscere l’impegno di tutti coloro che servono la Repubblica nelle Forze armate. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo messaggio in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze armate. Le donne e gli uomini della difesa sono “quotidianamente al servizio del Paese, sia sul territorio nazionale sia all’estero, per la sicurezza, la stabilità e la pacifica convivenza della comunità internazionale”, ha ricordato il ministro. “A voi desidero rivolgere, certo di interpretare il pensiero di tutti i cittadini italiani, i sentimenti di orgoglio e gratitudine per il prezioso, costante lavoro a tutela degli irrinunciabili valori di democrazia e libertà. Grazie per ciò che avete fatto e per ciò che farete”, ha concluso Guerini. (Res)