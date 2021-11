Imprese: Autoliv e Gruppo Piaggio insieme per sviluppo airbag per scooter e moto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Autoliv è impegnata nel proprio progetto Saving More Lives e per fornire soluzioni salvavita di livello mondiale per la mobilità e la società. Per questo - ha affermato Mikael Bratt, a.d. e presidente di Autoliv - stiamo sviluppando prodotti che possano proteggere specificamente utenti della strada maggiormente esposti. Lo sviluppo di questi prodotti è parte integrante della nostra agenda di sostenibilità e un passo importante verso il nostro obiettivo di salvare 100.000 vite all'anno entro il 2030". Autoliv ha sviluppato i concept iniziali con strumenti di simulazione avanzati e ha condotto crash test in scala reale. Autoliv lavorerà ora con il Gruppo Piaggio per sviluppare ulteriormente il prodotto e valutarne il potenziale di commercializzazione. (Com)