Usa: crollo aspettativa di vita secondo solo a quello della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aspettativa di vita media negli Stati Uniti è calata di 2,3 anni per gli uomini e di 1,6 anni per le donne nel 2020, un dato peggiore soltanto a quello della Russia. E' quanto rileva uno studio comparato pubblicato dal British Medical Journal ieri, 3 novembre, che passa in rassegna i dati relativi a 37 Paesi. Secondo il dottor Nazrul Islam, citato dall'emittente televisiva "Nbc News", a contribuire al brusco calo dell'aspettativa di vita negli Usa sono stati i decessi tra i giovani. Tra i Paesi che hanno esibito cali significativi dell'aspettativa di vita figurano anche Lituania e Bulgaria. In totale, 31 dei 37 Paesi oggetto dello studio hanno visto calare l'aspettativa di vita media dei loro cittadini; tre Paesi - Corea del Sud, Danimarca e Islanda - non hanno riscontrato variazioni significative, mentre in Norvegia, Nuova Zelanda e a Taiwan l'aspettativa di vita media è aumentata. (Nys)