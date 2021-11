Thailandia: fiducia consumatori ai massimi da cinque mesi dopo le riaperture (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha approvato alla fine di ottobre ulteriori misure di sostegno economico per un importo complessivo di 92 miliardi di baht (2,76 miliardi di dollari) nel tentativo di rilanciare la crescita nel Paese, colpito nei mesi scorsi dalla peggiore ondata di Covid-19 dall'inizio della pandemia. Secondo le previsioni della banca centrale thailandese, il prodotto interno lordo (Pil) crescerà quest'anno di appena lo 0,7 per cento, dopo aver subito una contrazione del 6,1 per cento lo scorso anno. A frenare la ripresa è soprattutto l'industria del turismo, che il governo del primo ministro Prayuth Chan-ocha tenterà di rilanciare a partire dal mese di novembre, aprendo alcune delle principali mete turistiche nazionali ai visitatori stranieri vaccinati. Parte delle nuove misure approvate dall'esecutivo andranno a rifinanziare un programma di co-pagamento per il bimestre di novembre e dicembre; altri fondi sono stati stanziati sotto forma di e-voucher e contributi ai destinatari del welfare statale e ai cittadini con esigenze speciali. Il governo ha stanziato inoltre 37,5 miliardi di baht per aiutare le piccole imprese a mantenere 4,2 milioni di posti di lavoro. (segue) (Fim)