Thailandia: fiducia consumatori ai massimi da cinque mesi dopo le riaperture (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei cittadini della Thailandia è contraria alla riapertura del Paese ai flussi turistici internazionali, per timore che i visitatori stranieri possano causare una nuova ondata di coronavirus nel Paese. E' quanto emerge da un sondaggio della Suan Dusit Rahabhat University pubblicato il 17 ottobre, che ha interpellato 1.392 persone in merito al piano del primo ministro, Prayuth Chan-ocha, per riaprire il Paese ai turisti stranieri vaccinati a partire dal primo novembre prossimo. Il 59,86 per cento dei partecipanti al sondaggio si è detto contrario al piano, e il 60,10 per cento ritiene che non sia ancora giunto il momento di riaprire la Thailandia ai visitatori stranieri. La maggior parte degli interpellati cita a ragione della propria opposizione il ritardo della campagna di vaccinazione nazionale contro la Covid-19: ad oggi, infatti, appena il 35 per cento dei cittadini thailandesi hanno ricevuto entrambe le dosi di un vaccino contro il coronavirus; fa eccezione l'area di Bangkok, dove i vaccinati sono il 65 per cento. (Fim)