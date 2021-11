Imprese: Vietnam, gli stabilimenti Nike hanno ripreso a operare a pieno regime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 200 fabbriche tessili vietnamite che producono capi di abbigliamento e calzature per il marchio statunitense Nike hanno ripreso a operare a pieno regime, dopo i blocchi forzati dall'ultima ondata pandemica che ha colpito il Vietnam negli scorsi mesi. Lo ha annunciato ieri il governo di Hanoi. Quasi l'80 per cento delle aziende che producono calzature e la metà della produzione di capi d'abbigliamento di Nike nel Vietnam hanno dovuto bloccare la produzione a causa della pandemia dalla metà del mese di luglio, a seguito delle misure restrittive varate dalle autorità governative per contenere la pandemia ad Ho Chi Minh City e nelle province circostanti, dove si concentra una significativa porzione dell'attività manifatturiera del Paese. (Fim)