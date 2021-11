Corea del Sud: caos catene fornitura, governo lancia task force sulla sicurezza economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha istituito una nuova task force presso il ministero degli Esteri, incaricata di sostenere la campagna governativa tesa a garantire l'approvvigionamento di risorse, componenti e merci chiave per l'economia nazionale nel contesto del caos delle catene di fornitura globali causato dalla pandemia di Covid-19. La squadra di "sicurezza economica" è operativa da questa settimana, e agirà in collaborazione con altre agenzie governative per aiutare le aziende a risolvere i problemi di approvvigionamento che le affliggono. Sul sistema delle catene di approvvigionamento globale gravano una serie di storture causate o aggravate dalla crisi sanitaria globale, come la carenza di semiconduttori, il forte aumento dei costi di trasporto, la carenza di container e i blocchi localizzati della produzione conseguenza delle misure di contenimento della pandemia. Secondo un funzionario del ministero degli Esteri sudcoreano citato dal quotidiano "Korea Herald", "la sicurezza economica può essere compresa nell'ambito del concetto di tutela degli interessi economici nazionali all'estero". (segue) (Git)