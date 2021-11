Indonesia: approvata normativa base per un mercato delle quote di CO2 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) lavora all'istituzione di due fonti tesi a facilitare la dismissione anticipata di centrali termoelettriche a carbone nel Sud-est asiatico. Lo ha annunciato il presidente della banca, Masatsugu Asakawa il mese scorso, nel corso di una intervista concessa al quotidiano "Nikkei" in vista del summit sul clima delle Nazioni Unite Cop26 tenutosi questa settimana in Scozia. I fondi verranno istituiti già dal prossimo anno per la promozione delle rinnovabili e l'acquisto di impianti termoelettrici a carbone in Paesi come l'Indonesia, che ne sono ancora fortemente dipendenti, cosicché l'Adb possa assumere un ruolo diretto nella gestione degli impianti e indirizzarli verso la chiusura. "L'Adb intende rivedere la sua politica energetica in concomitanza con il summit Cop26. Per cominciare, smetteremo di concedere finanziamenti per la costruzione di nuove centrali a carbone. Stabiliremo anche fondi per il ritiro degli impianti esistenti prima della scadenza della loro vita utile", ha dichiarato Asakawa nel corso dell'intervista. (segue) (Fim)