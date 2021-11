Haiti: Unicef, in aumento violenze e rapimenti a scopo di estorsioni nelle scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Unicef ad Haiti, più di mezzo milione di bambini non vanno a scuola per diversi motivi, tra cui costi elevati dell'istruzione, mancanza di sostegno per i settori più vulnerabili e carenze del sistema. La violenza delle bande sta rapidamente diventando un'altra ragione per cui i genitori non mandano i figli a scuola. "Quest'anno, l'aumento della criminalità delle bande ha ulteriormente limitato l'accesso alle scuole e ha impedito a centinaia di bambini di iniziare o riprendere gli studi". (segue) (Mec)