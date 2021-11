Usa: i Repubblicani porranno l'istruzione al centro delle future campagne elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale struttura di pensiero, maturata a partire dagli anni Ottanta tra i circoli accademici statunitensi di orientamento progressista, è osteggiata con decisione dai conservatori, che vi ravvisano una ideologia distruttiva per la coesione sociale e una minaccia per i sistemi meritocratici, che secondo i progressisti dovrebbero essere integrati da forme di "riparazione" per le comunità vittime di razzismo. Secondo un sondaggio effettuato dall'emittente televisiva "Cnn" prima del voto in Virginia, il 25 per cento degli elettori di quello Stato riteneva proprio l'istruzione la questione più importante tra quelle oggetto di dibattito pubblico. Ad alimentare le polemiche sul fronte dell'istruzione è stata anche l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden, che nelle scorse settimane ha preso duramente posizione contro i genitori protagonisti delle proteste contro i nuovi piani di studio, definendoli addirittura una minaccia per la sicurezza nazionale. (segue) (Nys)