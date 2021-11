Giappone: Kishida assumerà temporaneamente anche il ruolo di ministro degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, assumerà temporaneamente anche la carica di ministro degli Esteri, colmando il ruolo lasciato vacante da Toshimitsu Motegi, che invece assumerà la carica di segretario generale del Partito liberaldemocratico (Pld). Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui il premier manterrà il doppio incarico almeno sino alla sessione parlamentare speciale del 10 novembre, che coinciderà con il reinsediamento dell'esecutivo dopo le elezioni generali del 31 ottobre. La legge giapponese prevede le dimissioni di massa dell'esecutivo in coincidenza con la prima sessione parlamentare successiva alle elezioni generali. La sessione speciale della Dieta convocata dallo stesso Kishida la prossima settimana lo riconfermerà nell'incarico di capo del governo, sulla base del responso delle urne. Motegi, ex capo politico del Pld, è anche leader di una delle sue sette principali correnti politiche, ed ha sostenuto Kishida all'elezione per la presidenza del Partito che si è tenuta il 4 ottobre scorso. Sia Motegi che Kishida sono vicini agli ex primi ministri Shinzo Abe e Taro Aso. (segue) (Git)