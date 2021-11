Usa: Covid, al via le vaccinazioni dei bambini tra 5 e 11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' già iniziata negli Stati Uniti la somministrazione del vaccino contro la Covid-19 di Pfizer Inc. ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Lo riferisce la stampa Usa, a seguito della raccomandazione formulata in tal senso martedì 2 novembre dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Il parere positivo espresso dalle autorità sanitarie Usa spiana la strada alla potenziale vaccinazione di 18 milioni di bambini negli Stati Uniti. La somministrazione dei vaccini ai bambini tra i 5 e gli 1 anni dovrebbe avvenire perlopiù presso cliniche, farmacie e negli istituti scolastici, anziché nei grandi centri di vaccinazione. Ai bambini verrà somministrato un terzo del dosaggio previsto per i soggetti dai 12 anni. Il numero dei contagi negli Stati Uniti è in calo da settembre, ma l'amministrazione del presidente Joe Biden punta sulle vaccinazioni dei bambini per contenere i nuovi casi nella stagione invernale in concomitanza col ritorno alle lezioni scolastiche in presenza. (Nys)