Imprese: Thailandia, compagnie petrolifere rivedono investimenti in vendita al dettaglio

- Il ramo retail del colosso energetico di Stato della Thailandia PTT, PTT Oil and Retail Business (Pttor), dovrebbe raddoppiare il suo utile netto entro il 2025 di pari passo con la graduale transizione dal business delle stazioni di rifornimento a stazioni di servizio integrate per la fornitura di servizi agli automobilisti tramite smartphone e ricarica delle auto elettriche. Pttor ha condotto ricerche secondo cui gli automobilisti e i passeggeri di automobili impiegano in media appena quattro minuti a rifornire le loro vetture, ma sino a 15-20 minuti "in altre parti delle nostre stazioni di servizio", ha spiegato al quotidiano "Nikkei" l'ad dell'azienda, Jiraporn Khaowawat. "Per questa ragione scorgiamo una opportunità di profitto nell'offerta di nuovi servizi che si adattino al mutare degli stili di vita (in Thailandia), ha spiegato l'ad. Pttor apporterà modifiche al suo bilancio da 2,2 miliardi di dollari, e intende approvarne a breve una versione aggiornata. Pttor ha chiuso il 2020 con un volume d'affari di 428 miliardi di baht (12,89 miliardi di dollari) e un utile netto di 8,8 miliardi di baht; l'azienda punta però a portare l'utile ad una cifra compresa tra 16 e 20 miliardi di baht entro il 2025. (Fim)