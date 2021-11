© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:COMUNE DI ROMA- Prima seduta dell'Assemblea capitolina dopo le elezioni amministrative: è previsto il giuramento del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l'elezione del presidente dell'Aula, e la presentazione al consiglio comunale della nuova giunta capitolina. L'accesso alla stampa è consentito a partire dalle 13:00 con green pass. Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 14:30)REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla presentazione del progetto del nuovo Ospedale del Golfo di Gaeta. Saranno presenti l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato e il Direttore Generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli. L'evento si svolge a Formia Area ex Enaoli, località Maranola via Santa Maria Cerquito 2 (ore 12:45) (segue) (Rer)