- REGIONE LAZIO- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa all'evento "Lotta al Covid: Italia e Israele a confronto. Scenari presenti e sguardi oltre la crisi", organizzato dalla Ambasciata di Israele in Italia e dalla Associazione Ricostruire. Partecipano all'evento Arnon Shahar, Capo della task-force anti-Covid del Maccabi Healthcare Services, Guido Bertolaso, Coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia e Francesco Vaia, Direttore dello Spallanzani. L'evento si svolgerà a Roma. (ore 17:00)VARIE- Riunione degli attivi unitari regionali di Cgil, Cisl e Uil per rilanciare la sanità pubblica nel Lazio. Auditorium Donat Cattin di via Rieti a Roma (ore 10:00) (Rer)