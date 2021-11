Usa: Biden, prendiamo atto elezioni in Virginia, ora avanti con approvazione leggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che bisogna prendere atto e accettare i risultati delle elezioni in Virginia, ma ha assicurato al contempo che l’agenda economica a livello federale non dovrà subire contraccolpi. Il voto di ieri in Virginia "mi ha ricordato che uno dei diritti sacri che abbiamo è essere in grado di esprimere il nostro voto e ha ricordato a tutti che abbiamo l'obbligo di accettare la legittimità di queste elezioni", ha detto l’inquilino della Casa Bianca commentando la vittoria del repubblicano Glenn Youngkin, eletto nuovo governatore della Virginia contro il democratico Terry McAuliffe. “Sto continuando a spingere molto affinchè il Partito democratico vada avanti e approvi i piani su infrastrutture e Build Back Better", ha aggiunto il presidente in riferimento alle critiche secondo cui il risultato delle elezioni in Virginia potrebbe influire sulla tenuta dell’amministrazione e sull’azione governativa.(Nys)