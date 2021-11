Brasile-Cile: compagnia aerea Azul intende acquistare la Latam Airlines in fallimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azul dovrà presentare la sua proposta dopo il 23 novembre, termine di legge stabilito per la ristrutturazione del Latam. "Sappiamo esattamente cosa offriremo e abbiamo già parlato con alcuni creditori, ma dobbiamo rispettare le tappe processo. Se Latam dovesse raggiungere un accordo con i suoi creditori, Azul non presenterà alternative", ha detto Rodgerson. Il 28 ottobre Latam è riuscita a prolungare la scadenza per presentare il suo piano di riorganizzazione fino al 23 novembre. La società è in fase di riorganizzazione giudiziaria negli Stati Uniti da maggio 2020. Questa è stata la quinta volta che la società ha chiesto di estendere la presentazione agli attuali creditori. La legge statunitense consente a un'azienda di presentare un piano di riorganizzazione con esclusività per un massimo di 18 mesi. (segue) (Brb)