Brasile-Cile: compagnia aerea Azul intende acquistare la Latam Airlines in fallimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il tribunale fallimentare del distretto sud di New York aveva concesso il via libera ad una nuova linea di finanziamento da 750 milioni di dollari alla compagnia cilena. La decisione della giustizia Usa rientra nel processo di riorganizzazione finanziaria avviato dalla compagnia dopo le ingenti perdite causate dalla pandemia di Covid-19. Il giudice James Garrity, si legge nella sentenza, ha ritenuto che il finanziamento è "necessario" per permettere alla compagnia di "proseguire in modo ordinato le sue operazioni commerciali e per mantenere le sue relazioni con venditori, fornitori e clienti così come il pagamento dei salari". "La capacità di ottenere sufficienti capitali e liquidità è fondamentale per la sopravvivenza ed il mantenimento della compagnia e per il successo della sua riorganizzazione", conclude lo scritto. (segue) (Brb)