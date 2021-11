Brasile-Cile: compagnia aerea Azul intende acquistare la Latam Airlines in fallimento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea cilena Latam Airlines ha dichiarato perdite nette per 1,2 miliardi di dollari nel primo semestre dell'anno, con una riduzione dei passivi di oltre il 50 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020 quando si registrò un saldo negativo di oltre tre miliardi. "Continuiamo ad operare a un livello inferiore a quello previsto ad inizio anno, ma siamo stati capaci di reagire rapidamente contenendo i costi", ha dichiarato il vicepresidente di Latam, Ramiro Alfonsin, durante la presentazione dei risultati trimestrali della compagnia. "Le utilità sono ancora lontane", ha spiegato quindi Alfonsin, secondo il quale "la cosa più importante in questo momento è avere mantenuto un livello di liquidità in linea con le previsioni e aver dimostrato capacità di adattamento per adeguarsi alla domanda". In questo senso il dirigente di Latam prevede che "entro il terzo trimestre la compagnia tornerà ad operare almeno al 50 per cento della sua capacità". (segue) (Brb)