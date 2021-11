Brasile-Cile: compagnia aerea Azul intende acquistare la Latam Airlines in fallimento (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dei numeri relativi al secondo trimestre Latam ha dichiarato alla commissione Valori entrate per 825,8 milioni di dollari, ciò che rappresenta un incremento del 55 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Una cifra tuttavia ancora lontana dai 2,369 miliardi di dollari dichiarati nel 2019. La compagnia ha presentato perdite per 769 milioni nel secondo trimestre, con una diminuzione di 120 milioni rispetto al 2020, ma superiori di oltre il 1100 per cento rispetto ai 62 milioni del 2019. L'amministratore delegato della maggiore compagnia aerea della regione, Roberto Alvo, ha affermato per parte sua gli effetti positivi del piano di ristrutturazione finanziaria avviato nel 2020 e ha dichiarato che "ci aspettiamo un secondo semestre più attivo, sempre pensando a rafforzare il gruppo e a proteggere i nostri clienti". (segue) (Brb)