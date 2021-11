Venezuela: Tribunale penale internazionale apre inchiesta per crimini internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore del Tribunale penale internazionale con sede a l'Aia (Tpi), Karin Khan, ha deciso di aprire un'inchiesta sul Venezuela per appurare l'ipotesi di crimini internazionali e ampie violazioni di diritti umani nel paese da parte delle autorità. La decisione è stata adottata al termine dell'indagine preliminare effettuata sul campo, da cui sono emersi validi indizi di violazioni previste nello Statuto di Roma (crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e atti di aggressione) nel Paese. L'annuncio è stato divulgato al termine di un incontro di quasi quattro ore tra il procuratore Khan e il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, nel corso del quale i due hanno firmato un memorandum d'intesa in cui il Caracas si impegna a garantire collaborazione nelle indagini. Nel febbraio 2018, il Tpi aveva avviato un esame preliminare contro il Venezuela per i presunti abusi commessi dalle sue forze di sicurezza durante le proteste anti-governative nel 2017, nonché contro alcuni dei politici che sono stati imprigionati. (segue) (Vec)