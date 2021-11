Ecuador: presidente Lasso in visita in Spagna incontrerà Sanchez e il re Felipe VI (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ecuadoriano completerà la sua agenda giovedì con un incontro con il sindaco di Madrid, José Luis Martínez Almeida, e un incontro d'affari con la Camera di commercio spagnola, a cui dovrebbero partecipare 90 rappresentanti delle imprese. Venerdì, in ultimo,, avrà l'opportunità di incontrare il presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presso la Real Casa de Correos, mentre sabato terrà un incontro con gli ecuadoriani che vivono in Spagna per conoscere le loro aspettative. Questa è la prima visita di Lasso in Spagna come presidente. Il presidente arriva in Spagna dal Regno Unito, dove ha partecipato alla Cop26 di Glasgow. (Brb)