Usa-Australia: Blinken sente omologo Payne, focus su partenariato difesa Auukus

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri australiano, Marise Payne, volto a "continuare i nostri sforzi in corso per garantire un Indo-Pacifico tranquillo e prospero dopo gli incontri ministeriali Australia-Stati Uniti (Ausmin) di settembre a Washington". E' quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato, in cui si precisa che le parti hanno discusso del partenariato di sicurezza trilaterale Aukus - siglato tra Usa, Australia e Regno Unito - e di come approfondire "il nostro impegno con altri alleati e partner chiave nei nostri sforzi collettivi per sostenere un Indo-Pacifico libero e aperto", conclude la nota. (Nys)