Brasile: 5G, oggi l'asta per l'affidamento dello sviluppo della tecnologia nel paese

- Si svolgerà nella mattina di oggi, 4 novembre, l'asta per l'affidamento dello sviluppo della tecnologia 5G in Brasile. L'appuntamento è fissato per le 10 (ora locale) presso la sede dell'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni del Brasile (Anatel) a Brasilia. Nel corso della cerimonia pubblica i tecnici dell'Anatel apriranno le buste con le offerte presentate dalle 15 imprese nazionali e internazionali intenzionate ad accaparrarsi una delle cinque frequenze messe all'asta dal governo. L'asta è suddivisa tra lotti nazionali e regionali. ll periodo di concessione, cioè il diritto di sfruttare le bande, sarà di 20 anni. Le quattro frequenze messe all'asta sono state inizialmente valutati da Anatel in 45,6 miliardi di real (7,3 miliardi di euro) e questa era stata proposta come eventuale base d'asta A differenza di quanto accade in molti paesi europei, dove le aziende ottengono il diritto di sfruttare le frequenze, il ministero delle Comunicazioni Brasiliano ha i trasformare l'importo in requisiti di investimento da parte dei vincitori dell'asta. In questo modo la previsione è che le aziende vincitrici pagheranno 8,6 miliardi di real (1,3 miliardi di euro) al governo e investiranno 37 miliardi di real (6 miliardi di euro) per soddisfare le esigenze previste nel bando. Principalmente si tratterà di sviluppare l'intera rete infrastrutturale di supporto e trasmissione. (segue) (Brb)