Brasile: 5G, oggi l'asta per l'affidamento dello sviluppo della tecnologia nel paese (5)

- L'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni del Brasile (Anatel) ha riferito di aver ricevuto proposte da 15 aziende in vista dell'asta. Secondo quanto stabilito nel bando definitivo pubblicato lo scorso 27 settembre, le aziende interessate a partecipare alla contesa hanno avuto di tempo fino a 27 ottobre per presentare le proprie offerte. Per concorrere all'asta, tuttavia, le società candidate dovranno sottoporre alla valutazione dei tecnici di Anatel la propria documentazione. La lista delle aziende che potranno partecipare effettivamente all'asta saranno annunciati poco prima dell'inizio dell'evento. Le proposte sono state presentate da noti operatori di grandi e medie dimensioni, tanto quanto da provider regionali organizzati in consorzi con fondi di investimento. (segue) (Brb)