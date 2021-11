Haiti: Unicef, in aumento violenze e rapimenti a scopo di estorsioni nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (Unicef) ha denunciato l'aumento di episodi di violenza e rapimenti a scopo di estorsione contro i bambini delle scuole di Haiti. Secondo l'Unicef, dall'inizio dell'anno scolastico a settembre, almeno sette scuole nella capitale haitiana e nei dintorni sono state costrette a pagare bande armate in cambio di sicurezza. Quelle che non l'hanno fatto sono state oggetto di minacce. "Nelle aree controllate dalle bande, i dirigenti scolastici e gli insegnanti sono costantemente minacciati e, se si rifiutano di pagare, le loro scuole vengono attaccate", ha affermato il direttore regionale dell'Unicef per l'America Latina e i Caraibi, Jean Gough. "In tutta la capitale, sempre di più, la paura nelle scuole si traduce in meno apprendimento. Le bande stanno rapidamente trasformando i templi della conoscenza in luoghi di violenza". (segue) (Mec)