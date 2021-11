Haiti: Unicef, in aumento violenze e rapimenti a scopo di estorsioni nelle scuole (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima di questa nuova ondata di criminalità, troppi ragazzi e ragazze haitiani erano già fuori dalla scuola e ora in troppi rischiano di abbandonare la scuola perché i rischi legati alla sicurezza. Ad Haiti oggi, ogni bambino lasciato fuori dalla classe è più vulnerabile al reclutamento di bande. Haiti ha bisogno di più ingegneri per ricostruire le scuole, più infermieri per vaccinare i neonati, più insegnanti per insegnare, ma niente più criminali. Dobbiamo trovare il modo per riportare i bambini a scuola e consentire loro di imparare in sicurezza ", ha sottolineato Jean Gough. (Mec)