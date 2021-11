Covid: circolare ministero Salute, via libera a richiamo Janssen dopo sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visto il parere della Cts di Aifa, si rappresenta che nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid-19, tutti i soggetti vaccinati da almeno sei mesi (180 giorni) con una unica dose di vaccino Janssen potranno ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il "booster" (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna). E' quanto prevede la circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della prevenzione sanitaria presso lo stesso dicastero, Gianni Rezza. (Rin)