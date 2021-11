Usa: New Jersey, governatore democratico Murphy eletto per secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha ottenuto un secondo mandato alla guida dello Stato, dopo aver sconfitto l'ex membro dell'Assemblea legislativa locale, Jack Ciattarelli (repubblicano), nella corsa per il governatorato. Lo scrive il quotidiano "The Hill", precisando che, con il 90 per cento dei distretti scrutinati, Murphy ha superato Ciattarelli con un margine del 50,02 per cento. Murphy ha battuto Ciattarelli in una gara che i sondaggi avevano preannunciato molto serrata. Alla fine, però, il risultato non ha arriso al candidato conservatore, che secondo i media Usa ha comunque lottato molto al di sopra delle aspettative, mantenendo un vantaggio su Murphy per gran parte dello scrutinio(Nys)