Yemen: inviato Usa Lenderking in Medio Oriente per nuovo round colloqui

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, tornerà in Medio Oriente a partire da oggi, 4 novembre, per un nuovo round di colloqui con il governo della Repubblica dello Yemen, rappresentanti della società civile yemenita, alti funzionari del governo regionale e altri partner internazionali. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Lenderking e il suo team, spiega la relativa nota ufficiale, rimangono concentrati sulla necessità per i ribelli sciiti Houthi di fermare la loro offensiva su Marib e i ripetuti attacchi contro le aree civili, che stanno esacerbando la crisi umanitaria. Lenderking continuerà inoltre a sottolineare l'impegno del governo degli Stati Uniti a collaborare con la comunità internazionale per sollecitare le parti ad attuare riforme economiche critiche, garantire importazioni e distribuzione regolari di carburante e riprendere i voli commerciali per l'aeroporto di Sana'a.(Nys)