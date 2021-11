Roma: lunedì sciopero operatori ambientali e funerari, Ama "assicurati servizi essenziali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni sindacali nazionali del comparto pubblico e privato di igiene ambientale hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 8 novembre al quale hanno aderito anche le segreterie delle organizzazioni sindacali territoriali: Fp Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Fiadel. In una nota Ama, azienda capitolina, spiega di aver attivato - in base a quanto prescritto dalla legge 146/90 e dai relativi accordi sottoscritti con i sindacati - le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili: pronto intervento a ciclo continuo; pulizia mercati; raccolta rifiuti prodotti da Case di cura, ospedali, caserme, comunità recupero tossicodipendenti, eccetera. Assicurata anche la pulizia, compreso lo svuotamento dei cestini, di alcune aree di interesse turistico-artistico e museale del centro storico. A causa della mobilitazione potrebbero verificarsi disagi agli sportelli destinati alle pratiche della Tariffa dei rifiuti: sportello di via Capo d’Africa 23/B, via G. Amenduni snc a Ostia e via Mosca 9. È interessato dallo sciopero, con le stesse modalità, anche il settore funerario, limitatamente ai lavoratori a cui si applica il Ccnl del comparto di igiene ambientale. Anche in questo caso saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali (Com)