Francia: governo, ritorno dell'ex ostaggio Petronin in Mali è "irresponsabile"

- Il ritorno di Sophie Petronin in Mali, dove è stata tenuta in ostaggio e liberata un anno fa, è una iniziativa "irresponsabile". Lo ha detto il portavoce del governo francese, Gabriel Attal. "Deploriamo il ritorno di Sophie Petronin in Mali", ha detto Attal. La donna era stata rapita nel 2016 a Gao e liberata nell'ottobre del 2020. Il portavoce del governo ha parlato di una "forma di irresponsabilità" nei confronti della "sicurezza" di Petronin. "Quando abbiamo dei cittadini che sono presi in ostaggio all'estero, sono i nostri militari che vanno a soccorrerli mettendo in pericolo la loro vita. Abbiamo soldati che sono stati uccisi nell'ambito di operazioni organizzate per andare a soccorrere ostaggi che erano stati fatti prigionieri in Paesi stranieri", ha affermato il portavoce. L’operatrice umanitaria francese Sophie Petronin, rapita in Mali nel dicembre del 2016, è stata liberata l'8 ottobre 2020 dopo 1.380 giorni di prigionia. Petronin dirigeva una piccola Ong franco-svizzera ed era stata rapita il 24 dicembre del 2016 a Gao, nel nord del Mali dal Gruppo in sostegno all’Islam e ai musulmani (Gsim). Era apparsa in diversi video diffusi nel 2017 e 2018 dal Gsim molto affaticata a causa della prigionia, con in volto emaciato e accusava il presidente francese, Emmanuel Macron, di averla “dimenticata”. (Frp)