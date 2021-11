M5s: Conte, da Licheri e Castellone volontà comune di rinviare votazioni alla prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La votazione per il rinnovo del capogruppo M5s al Senato è il sintomo positivo di una dialettica interna sana e costruttiva, dove le posizioni dei due candidati rappresentano percorsi concorrenti, ma entrambi - come da loro stessi esplicitamente più volte chiarito - pienamente orientati a perseguire il nuovo corso del Movimento. Sono felice di questo esercizio democratico che, anche alla luce dell’altissima affluenza, testimonia la forte vitalità politica della nostra comunità necessaria per proseguire con entusiasmo in questo percorso di rilancio". Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del M5s commentando i risultati della votazione per l'elezione del nuovo capogruppo al Senato, ruolo per cui correvano l'uscente Ettore Licheri e Mariolina Castellone. "Ho sentito entrambi per ringraziarli per la disponibilità e l'impegno sin qui profuso. Non ho riscontrato traccia di spaccature né elementi che possano accreditare l’immagine distorta che qualcuno ha interesse strumentalmente a diffondere in queste ore di una votazione che torna utile per 'contarsi' o per alimentare nuove divisioni. Bisogna spazzare via queste letture divisive perché il nuovo corso è nel segno della inclusione e della massima valorizzazione dei talenti di ognuno. Entrambi mi hanno comunicato la comune volontà di rinviare le votazioni alla settimana prossima proprio nell’auspicio di lavorare insieme a una sintesi che possa rilanciare e rafforzare le attività non solo del gruppo parlamentare del Senato, ma di tutto il Movimento cinque stelle", ha concluso Conte. (Rin)